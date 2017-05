Nieuwe auto kijken, oude belandt in de sloot

(Foto: Bert Jan Zijlema / 112Groningen)

Aan de Woldweg in Appingedam is zondag een auto in de sloot beland.

De eigenaar had zijn auto niet goed op de handrem gezet. Saillant detail: de wagen stond geparkeerd op de oprit van een autodealer, waar de bestuurder op zoek was naar een nieuw exemplaar.

