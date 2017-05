Expeditie Grunnen trekt 'full pull' in Vlagtwedde

Klaar voor de start!

Ronkende motoren, dikke wielen en heel veel paardenkrachten. In Vlagtwedde wordt gemeten welke tractor het sterkste is tijdens de jaarlijkse trekkertrek. Presentator Derk Bosscher wil weleens weten of onze bus een 'full pull' aan kan. Of dat slim is zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen

- Op vakantie naar de Harz

- Kleine Karsten uit Gasselte wint zijn eerste fietsprijs

- Draken van boten in Winschoten

- Nostalgisch kamperen in hartje Veendam

- En nog veel meer....



De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via



Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de



Lees ook: Exepeditie Grunnen van zondag 21 mei 2017 - Op vakantie naar de Harz- Kleine Karsten uit Gasselte wint zijn eerste fietsprijs- Draken van boten in Winschoten- Nostalgisch kamperen in hartje Veendam- En nog veel meer....De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

Door: RTV Noord Correctie melden