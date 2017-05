Mollema grijpt naast dagzege in Bergamo

(Foto: Twitter/Trek Segafredo)

Bauke Mollema is er zondag niet in geslaagd de vijftiende etappe van de Giro d'Italia te winnen. De Groninger zat vooraan in de laatste kilometers in Bergamo en nam 500 meter voor de finish brutaal de leiding. Toch moest hij de dagzege aan Jungels laten en finishte als tiende.

Sprint

Het was een rit naar Bergamo met een finale die veel weg had van de slotfase van de Ronde van Lombardije. Jungels, die rijdt voor Quick Step Floors, won de sprint van een eerste groep met alle klassementsfavorieten. Mollema ging de sprint vroeg aan, maar moest zijn inspanning uiteindelijk bekopen.





Zesde

Tom Dumoulin blijft leider in het algemeen klassement. Hij verloor zes seconden op Quintana, die als tweede eindigde in de etappe en daarmee bonificatieseconden verdiende. Mollema blijft zesde in het algemeen klassement.



Maandag is er een rustdag, waarna dinsdag een loodzware bergrit volgt. De Giro eindigt over een week in Milaan.

Door: RTV Noord Correctie melden