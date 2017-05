GRC uitgeschakeld in nacompetitie

(Foto: RTV Noord (archief))

GRC Groningen is uitgeschakeld in de nacompetitie om een plek in de hoofdklasse. Na de 5-0 nederlaag tegen RKVV Deso uit Oss was zondag VELO uit Wateringen met 1-0 te sterk voor de ploeg van coach Rini Jurna.

Aantrekkelijk

In een aantrekkelijke wedstrijd met veel kansen aan beide kanten viel het beslissende doelpunt na tien minuten spelen. Brent Biesheuvel was de schutter. In de 55e minuut miste VELO ook nog een strafschop. GRC kreeg een kwartier voor tijd ook een penalty.



Gemiste penalty

Jason Spanninga werd na een goede individuele actie neergelegd. De scheidsrechter gaf een penalty die door Erwin Alt gemist werd. Door deze nederlaag zijn de Groningers uitgespeeld in de nacompetitie. Tijdens de laatste wedstrijd tegen Sportclub Susteren, op donderdag 24 mei, staat er voor GRC niets meer op het spel.

