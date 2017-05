Verborgen schatten in Tolbert

(Foto: RTV Noord)

Antieke beeldjes van grootmoeders zolder en schilderijen die jarenlang het daglicht niet gezien hebben. Met deze spullen komen mensen naar het dorpshuis van Tolbert met maar één prangende vraag: 'is 't wat weerd?'

De regionale versie van 'Tussen Kunst en Kitsch' trekt veel bekijks. Tientallen mensen staan te wachten met dozen en tassen tot ze aan de beurt zijn om hun spullen te tonen.



Emotionele waarde

Zo ook Tjipko Willem Tuintjer uit Nietap. Hij heeft een viool meegenomen uit het jaar 1940. Het instrument is van zijn vader geweest. 'Ik heb geen idee wat het waard is, misschien honderd euro. Maar de emotionele waarde is vele malen groter', zegt Tuintjer. Hij pakt de viool zorgvuldig uit de even oude koffer.



'Ziet er niet uit'

'Hij ziet er niet uit hoor, de strijkstok is helemaal verhaard', lacht Tuintjer. Taxateur Erik Boerma pakt het instrument zorgvuldig vast. Na een korte taxatie komt hij met het verlossende antwoord. 'In deze staat is de viool zo'n 225 euro waard.'



Verborgen schatten

Boerma is erg tevreden met het aanbod van vandaag. 'Ik kom gewoon dingen tegen waar ik erg blij van word', zegt hij met een grote glimlach. Hij denkt dat er waarschijnlijk nog veel meer schatten in huizen van mensen verborgen liggen.



Misschien loont het dus nog om vandaag een kijkje op zolder te nemen. Tuintjer neemt zijn viool in elk geval eerst mee naar huis. 'Misschien doneer ik 'm aan een kunstinstelling, maar dat weet ik nog niet zeker.'

Door: RTV Noord Correctie melden