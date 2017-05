Midstars degradeert uit de eredivisie

Colin Rengers in actie namens Midstars (Foto: Ivo Lint/TTV Midstars archief)

De tafeltennissers van Midstars uit Middelstum zijn er niet geslaagd om lijfsbehoud in de eredivisie te bewerkstelligen. De beslissingswedstrijd tegen Scyedam werd zondag met 3-0 verloren. Hierdoor speelt de ploeg van coach Gert Stulp volgend seizoen in de eerste divisie.

Op waarde geklopt

Een forse teleurstelling voor de Groningers die op waarde geklopt werden door Scyedam. De eerste partij van de middag in Deventer werd gespeeld tussen Nermin Smajic en Arnoud Meijer. Meijer had kansen namens Midstars, maar wist deze niet voldoende te benutten en moest met 3-1 de zege aan Smajic laten.



Streep door de rekening

Colin Rengers speelde vervolgens een moeilijke partij tegen Emanuel Martins Ferreira. Hij kwam nog met 2-1 voor namens de Groningers. Toch liep hij ook al snel achter de feiten aan en verloor met 3-2. Dit was een forse streep door de rekening van de ploeg uit Middelstum.



Niveau lager

Er moesten nu drie duels op rij gewonnen worden. Jan Tammenga leek het goede voorbeeld te geven en kwam met 2-1 voor tegen Thomas Baart. Maar ook hij bezweek onder de druk en moest tevens een 3-2 nederlaag incasseren. Hierdoor won Scyedam verdiend met 3-0 en mag volgend seizoen in de eredivisie uitkomen. Midstars is veroordeeld tot de eerste divisie.

