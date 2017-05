Mollema: 'Ik dacht ik probeer wat'

(Foto: Trek-Segafredo)

Bauke Mollema was blij dat hij na een lastige dag en het verlies van zijn derde plaats in het klassement zich zondag in de vijftiende etappe van de Giro d'Italia weer had laten zien. De Groninger van Trek-Segafredo finishte in de eerste groep als tiende, nadat een aanval in de slotkilometer was gestrand.

Doortrekken

'Ik had flink wat vaart na die afdaling en de rest viel wat stil. Toen leek het me maar beter wat te proberen en door te trekken', vertelde Mollema, die zesde staat in het algemeen klassement.



In het wiel

'Dat het niet lukt, is jammer. Ze zaten meteen in het wiel. Maar ik ben blij dat het weer wat beter ging dan gisteren.' De rit met het klimmetje naar de oude stad van Bergamo, 4 kilometer voor de finish, werd gewonnen door de Luxemburger Bob Jungels.



Bekend terrein

Ook voor Mollema was de finale, deels gelijkend op de slotfase van de Ronde van Lombardije, bekend terrein. 'Iedereen kent die klim wel, er stond veel publiek, dus het was zaak een goede positie te hebben. Ik kwam met de eerste vijf, zes man boven, dat was goed.'

Door: RTV Noord Correctie melden