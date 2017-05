Een hele kunst: legale RTV Noord-graffiti

Sinds dit weekend kunnen graffiti-kunstenaars zich uitleven op drie nieuwe locaties in de stad Groningen. Zo raakt de tunnel onder de Noordzeebrug inmiddels al goed gevuld.

Die extra vierkante meters zijn hard nodig, vindt Alex Tjloelker van cultuurorganisatie Urban House Groningen.'Om de druk van de ketel te halen, zodat er niet gevochten wordt om een plekje. Na drie jaar kijken we of er meer nodig is en hoe we dat gaan aanpakken.'Voor kunstenaar Elroy Gramsbergen zijn de legale plekken een uitkomst. 'Ik ben al wat ouder en doe niet meer mee aan dat illegale werk. Ik doe het echt om de kunstvorm.'Zijnbewijst Gramsbergen RTV Noord in elk geval een warm hart toedraagt.