Door de mand: Kees Vlietstra denkt aan Marianne Timmer

We stonden aan de rand van de dansvloer in discotheek 't Pierement in Sappemeer. Ik had al een paar keer oogcontact gehad met een mooi blond meisje. Ze glimlachte naar me. Toch durfde ik haar niet aan te spreken. Ik was een groentje en bang voor een blauwtje.

Mijn vriend Piet had daar geen last van. Die lulde tegen alle meisjes. Of ze wel wat wilden drinken. Meestal namen ze een bessen. Even later stond hij met ze te bekken. Jaloers zag ik dat aan. Opeens stond het blonde meisje voor me. Het was druk in de discotheek. Ze stond op mijn voet. Ons eerste lichamelijke contact. Dit was mijn kans. Ik boog voorover en fluisterde in haar oor of ze dacht dat ik een pedaalemmer was. Ze keek me een beetje dom aan. 'Pedaalemmer? Huh?' Ze rook naar rook en zweet. 'Ja,' zei ik. 'Pedaalemmer. Als jij op mijn pedaal gaat staan dan gaat mijn mond open.' Blondie keek of ze het in het Foxhol hoorde donderen. 'Hoi,' ging ik verder. 'Ik ben Kees en je staat al een tijdje op mijn voet. Wil je een bessen?'



Snel keek ze naar onze voeten. Ze trok mijn hoofd naar haar toe. Even dacht ik dat ze me wild wilde zoenen. Mijn eerste keer. Ik deed mijn mond al een beetje open. Dat zag ik Piet ook altijd doen. Maar haar mond ging naar de mijne maar richting mijn oor. Blondie schreeuwde: 'Most hom d'r moar nait onder schoeven.'



Afgelopen dinsdag was ik als bondscoach van Jong Oranje aanwezig op het Nationaal Coach Platform op Papendal. Het NCP is een congres voor alle bondscoaches van Nederland georganiseerd door het NOC*NSF. 'De lerende coach' was dinsdag het onderwerp. Ik heb inderdaad weer veel geleerd. Vooral over mezelf. Dat ik het nog steeds niet aandurf om een praatje te beginnen met een mooie blonde vrouw. Marianne Timmer was er ook. We hadden een paar keer oogcontact. Tenminste ik zocht contact en zij keek naar andere mannen. Marianne keek haar gesprekspartners aan. Peter Blangé, Henk Kraaijenhof, Robin van Galen, Henk Gemser en Maurits Hendriks vochten om haar aandacht. Allemaal lulden ze even met Marianne uit Sappemeer. Iedereen behalve ik. Gelukkig was Piet er niet.



Het congres werd ondersteund door moderne technieken. Zo konden we als bondscoaches via onze smartphones individuele vragen stellen die plenair werden behandeld. Ook werd aan de hand van de tak van sport en individuele voorkeuren een date aangemaakt voor de lunch. De computer koppelde je aan een collega bondscoach waarmee je dan één op één tijdens een gezonde sportlunch kon sparren over je vakgebied. Ik had tijdens het ochtendprogramma hier al goed over nagedacht. Dit was mijn kans om met Marianne uit Sappemeer in gesprek te komen.



Via mijn mobieltje liet ik weten dat ik zeer geïnteresseerd was in de aërodynamica van de nieuwe vrouwelijke schaatspakken en wel eens wilde sparren over het lichaamszwaartepunt bij het pootje over. Tijdens het typen van mijn leervragen zocht ik oogcontact met Timmertje. Ze keek langs me heen naar Peter Blangé. In een flits moest ik denken aan mijn Pierement debacle. Toen de dagvoorzitter ons een inspirerende lunch wenste liep ik toch hoopvol naar het restaurant. Schuifelend langs de tafeltjes kwam ik bij mijn door de computer gekozen date. Geen Marianne. Het was de krachttrainer van de rugbybond. Met bloemkooloren.



De rest van de week voelde ik me Peter Heerschop die in zijn radiocolumn bij Edwin Evers ook het wekelijkse nieuws koppelt aan Marianne Timmer.



Lieve Marianne, woensdag 17 mei. Bij het ontbijt denk ik aan je. Hoe ik samen met mijn broertje in 1998 op een parkeerplaats in Muntendam naar je olympische gouden race luisterde. Radio Olympia met Henk Kok uit Veendam achter de microfoon, Marianne uit Sappemeer op de klapschaats en mijn broertje en ik uit stad maar nu voor werk even in Muntendam. Muntendam was voor even Nagano. Donderdagochtend 19 februari 1998. Toen Kok je over de streep schreeuwde gaven mijn broer en ik elkaar een high five. Mooi moment. Dat deden we anders nooit.



Lieve Marianne, donderdag 18 mei. Ik moet nog steeds aan die gouden race van je denken. En dat die coach van je, die yank, die Peter Mueller, over je heen valt in een innige omhelzing op het ijs. Wat was ik jaloers op die vette pad. Over dikke pad gesproken. Onze Sergio Padt is door de nieuwe bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de voorselectie van het Nederlands Elftal. Vind ik fantastisch voor hem. En terecht. Kan jij je mannetje eens vragen of hij met Sergio wil sparren over hoe dat gaat als rookie bij Oranje. Kan hij direct ook een clinic geven hoe je hoge ballen dient weg te stompen. Wil jouw Henk Timmer vast wel. Hebben wij mooi samen de tijd om te sparren over lactaatmetingen bij borstvoeding. Of zoiets.



Lieve Marianne, zondag 21 mei. Ik krijg je maar niet uit mijn hoofd. Zullen we voor het volgende Coach Congres gaan carpoolen? Ik pik je wel op in Sappemeer. Afspreken bij 't Pierement? Fijne avond nog.

