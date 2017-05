Knoalster oppositie wil openluchtbaden permanent openhouden

De oppositiepartijen SP, D66, VVD en Fractie Mellies willen dat de openluchtbaden in de gemeente Stadskanaal permanent open blijven.

De toekomst van de openluchtbaden De Horsten in Musselkanaal, 't Vlasmeer in Onstwedde en Bad Noord in Stadskanaal is onzeker, omdat voor een aantal baden de concessie met exploitant Optisport eind dit jaar ten einde loopt en het college wil bepalen hoe en in welke vorm de baden openblijven.De drie baden overwegen om met een vrijwilligersorganisatie door te draaien, maar ze zijn daarbij afhankelijk van subsidie van de gemeente. Die wil mogelijk bezuinigen op het budget voor zwemwater.Maar de vier oppositiepartijen in Stadskanaal vinden dat de onzekerheid over de toekomst van de baden te lang heeft geduurd. Ze dienen maandagavond tijdens de raadsvergadering gezamenlijk een motie in met als doel de baden permanent open te houden.De motie krijgt mogelijkerwijs een meerderheid. Het CDA, de grootste coalitiepartij in Stadskanaal, overweegt de motie te steunen. Als dat gebeurt, blijven de drie baden open.