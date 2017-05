Hoogbejaarde vrouw uit Stad is weer terecht (update)

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

De 89-jarige vrouw uit Groningen die maandagmorgen werd vermist, is weer terecht. Dat meldt de politie.

Rond vier uur in de nacht verstuurde de politie een oproep om naar de vrouw uit te kijken in de Hortusbuurt. Rond half zeven was ze nog steeds spoorloos.



Tegen tienen kwam het bericht dat ze weer terug was gevonden.

Door: RTV Noord Correctie melden