Maakt debutant Hrustic ook debuut voor 'het grote' Australië?

Ajdin Hrustic zit bij de voorselectie van Australië, dat volgende maand een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Saudie-Arabië speelt. Het is de eerste keer dat Hrustic kans maakt op een plek bij de 'Socceroos'.

De middenvelder van FC Groningen maakte in april tegen AZ zijn debuut in het eerste elftal van de FC. Tegen PEC Zwolle scoorde hij twee weken later zijn eerste doelpunt. Hrustic is Bosnisch-Australisch en heeft al een interland voor Jong Australië op zijn naam staan.De wedstrijd tegen Saudie-Arabië, met bondscoach Bert van Marwijk, is cruciaal voor Australië. De Socceroos staan drie punten achter de Arabieren, die op de tweede plek in de poule staan. Alleen de eerste twee ploegen kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK 2018 in Rusland.