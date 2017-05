Delfzijlster vliegt met 179 km per uur over de N33

(Foto: Flickr/Alex Lomix (Creative Commons))

Een 23-jarige inwoner van Delfzijl is het afgelopen weekend zijn rijbewijs kwijtgeraakt op de N33 bij Rolde.

De politie zag de man met 179 kilometer per uur voorbij rijden.



De maximumsnelheid op de N33 is 100 kilometer per uur.

Door: RTV Noord Correctie melden