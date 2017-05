Documentaire over treinkaping: 'Ik heb eigenlijk dertig jaar niet geslapen'

'Ik heb eigenlijk dertig jaar niet geslapen. Ik was altijd bang. Ik vermeed donkere mensen.' Gonda Boersma is één van de leerlingen van de school in Bovensmilde, die in 1977 gegijzeld werden door Molukkers.

Dinsdag is het veertig jaar geleden dat de treinkaping bij De Punt en de gijzeling van de school in Bovensmilde begonnen. Regisseur Coen Verbraak werkte een jaar lang aan de documentaire 'Wij willen leven! 40 jaar na de Molukse kapingen.' Dat meldt RTV Drenthe Verbraak praat met passagiers uit de trein en gegijzelden van de school. Ook spreekt hij met andere hoofdrolspelers, zoals toenmalig minister van justitie Dries van Agt, commandant van de precisieschutters Dick Berlijn en woordvoerder van de kapers Noes Solisa.Verbraak: 'Ik ben geboren in Drenthe, maar ik woonde al in het westen van het land toen de kaping plaatsvond. Ik was toen elf jaar en dacht: dit zou ook op mijn school kunnen gebeuren.'Verbraak was verbaasd over de gevolgen die de gijzeling heeft gehad voor de schoolkinderen. 'Ik dacht: die hebben maar vier nachten in die school geslapen. De impact daarvan zal wel meevallen, maar dat is niet zo.'Integendeel. Als Verbraak aan de vroegere leerling Roelof Snippe vraagt of hij door de gebeurtenis beschadigd is, zegt hij: 'Nogal. Zeer zwaar.' En Gonda Boersma: 'Ik vond het heel zwaar. De ene nachtmerrie volgde de andere op. Ik heb eigenlijk dertig jaar niet geslapen.'Het moeilijkst vond de regisseur het om een Molukker voor de camera te krijgen. 'Ik merkte dat het geen favoriet onderwerp is in de Molukse gemeenschap. Ook omdat die kapingen natuurlijk ergens vandaan kwamen. Maar meestal wordt de kaping er alleen uitgelicht als een criminele actie. Dus ja, waarom zouden we dan nu weer hieraan mee doen?'Uiteindelijk lukte het Verbraak op het nippertje om toch de Molukse stem te laten horen in zijn film. Drie weken voor de uitzending nam hij de interviews op met Chris Uktolseja en Noes Solisa. Uktolseja is de broer van treinkaapster Hansina. Solisa is de woordvoerder van de treinkapers. Verbraak: 'En dat terwijl ik een jaar met de film bezig ben geweest. Dus ja, daar heb ik behoorlijk slecht van geslapen.'De documentaire 'Wij willen leven!' is maandagavond te zien op NPO2 vanaf 20:25 uur.