RTV Noord op tv blijven kijken buiten Groningen? Zo doe je dat

Woon je buiten Groningen, Drenthe of Friesland? En heb je KPN, Telfort of XS4All? Dan zit RTV Noord vanaf 4 juli niet meer in je pakket. KPN heeft de regionale omroepen uit het basispakket gehaald.

Met de tips in dit artikel kijk je buiten Groningen alsnog naar RTV Noord op tv.Heb je een smartphone of tablet met Android (zoals bijvoorbeeld een Samsung Galaxy, HTC, Sony, LG of Huawei) of een iPhone/ iPad? Dan kan je met behulp van een los verkrijgbare Google Chromecast (kosten: zo'n 35 euro) het beeld van je telefoon doorzetten naar je tv.1. Sluit de Chromecast aan op je tv.2. Druk op je tv-afstandsbediening op 'Source', en schakel naar het kanaal waarop de Chromecast binnenkomt.3. Installeer de Google Home-app op je telefoon, uit de Play Store (Android) of App Store (iPhone/ iPad).4. Druk linksboven op de menuknop.5. Kies voor Scherm/ audio casten. De telefoon of tablet vindt nu je Chromecast.6. Start de RTV Noord-app en druk rechtsboven in de app op Televisie. (Liever Uitzending gemist? Tik dan op het menu -> Uitzending gemist.)7. De video wordt nu op je tv afgespeeld. Je smartphone of tablet is de afstandsbediening.(iPhone/ iPad-gebruikers kunnen dezelfde stappen behalve op een Chromecast ook doorlopen op een Apple TV.)Veel moderne laptops zijn uitgerust met een hdmi-aansluiting. Ook tv's hebben die aansluiting. Door de laptop aan de tv te verbinden met een hdmi-kabel, krijgt de laptop er op de televisie een 'extra scherm' bij. Daarop kan je RTV Noord bekijken.1. Leg een hdmi-kabel tussen de tv en de laptop.2. Druk op je tv-afstandsbediening op 'Source', en schakel naar het kanaal waarop de hdmi-kabel binnenkomt.3. Je televisie is nu een beeldscherm voor je laptop geworden.4. Ga naar RTVNoord.nl en druk op Televisie. Je kan kiezen uit Live TV en Uitzending gemist om op je televisie te kijken.5. Je kijkt nu RTV Noord op je tv.Heb je een televisie met smart tv-functionaliteit? Bekijk dan of je toegang hebt tot de smart tv-app van RTV Noord. Daarmee kan je niet live RTV Noord bekijken, maar kan je wel gebruik maken van Uitzending gemist. Daarmee kan je vanaf ongeveer 19.00 uur in de avond de Noord Vandaag of Expeditie Grunnen van die dag bekijken.1. Open het start tv-menu op je televisie.2. Zoek de sectie op waarin de apps staan.3. Bekijk of de RTV Noord-app er tussen zit.4. Druk op installeren (of starten, afhankelijk van je tv) en start de app op.5. Je kan nu RTV Noord uitzending gemist op je tv bekijken.Het hangt van je toestel af of je de smart tv-app van RTV Noord kan gebruiken. De applicatie is namelijk niet voor alle systemen te verkrijgen. De app is te vinden is op de meeste gangbare modellen van veelverkochte merken als Samsung, LG en Philips.Misschien is het een beetje rigoureus om voor RTV Noord over te stappen van televisieleverancier, maar mocht je toch al tussen KPN en Ziggo twijfelen, dan is dit misschien een aandachtspunt om mee te nemen. Bij Ziggo kan je vanuit het hele land naar RTV Noord (en andere regionale omroepen) blijven kijken. Volgens Ziggo verandert dat de komende tijd niet.