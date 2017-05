Twaalf FC-supporters na ruim twee jaar voor de rechter wegens rellen

Twaalf supporters van FC Groningen moeten zich dinsdag en woensdag verantwoorden voor de rechtbank in Leeuwarden wegens openlijk geweld.

Ze staan terecht voor rellen na de voetbalwedstrijd Heerenveen-FC Groningen op 22 februari 2015. Dat duel eindigde in 3-1. Fans van beide clubs gingen daarna met elkaar op de vuist. Er vielen drie gewonden.Aan de matpartij in het centrum van Heerenveen zouden zo'n vijftig supporters van beide clubs hebben deelgenomen. De verdachten (tussen de 23 en 43) komen uit Groningen, Delfzijl, Uithuizen, Hoogezand, Kolham en Assen. Vier van hen werden ter plaatse aangehouden en zaten enige tijd vast. Dat meldt de Leeuwarder Courant De beschuldigingen luidden in eerste instantie poging tot doodslag en zware mishandeling. Er zou met messen zijn gestoken. Later bleek dat niet het geval. De drie gewonden konden na behandeling in het ziekenhuis naar huis.Het vermoeden bestaat dat de rellen zijn georganiseerd in een café in Groningen. Doel van die bijeenkomst zou zijn geweest om een gewelddadige confrontatie met aanhangers van Heerenveen aan te gaan. Via social media en WhatsApp zouden supporters contact met elkaar hebben onderhouden. De confrontatie had uiteindelijk plaats nabij café De Skoffel, de vaste ontmoetingsplaats van Heerenveen-fans.Direct na afloop van de rellen riep de politie getuigen op om foto's en filmpjes van de gebeurtenissen in te leveren. In de weken na de rellen werden nog meer verdachten opgepakt.Advocaat Greetje van der Zee uit Groningen die een van de verdachten bijstaat, noemt het bijzonder dat er alleen aanhangers van FC Groningen zijn aangehouden en niemand van Heerenveen. 'Er namen drie keer zoveel Heerenveen-supporters aan de rellen deel als Groningers.'De verdachten hebben zich beroepen op het zwijgrecht. De vier mannen die een paar dagen hebben vastgezeten en daarna samen terugreden naar Groningen, werden afgeluisterd. De politie had met toestemming van de rechter-commissaris afluisterapparatuur in de auto geplaatst. Volgens advocaat Van der Zee leverde dit nogal wat informatie op, op grond waarvan andere verdachten zijn opgepakt.Waarom de zaak nu pas voor de rechter komt, is onbekend. Advocaten grijpen het lange tijdsverloop naar verwachting aan om hun cliënten voor een straf te behoeden.