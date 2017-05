Lopend Vuur: ik ben bang voor wespen

Het zou zomaar eens een zomer met veel wespen kunnen worden. Nu al zijn in ons land vier keer zo veel wespen waargenomen dan normaal is voor deze tijd van het jaar.

Het gaat vooral om wespenkoninginnen, die een nest willen bouwen. Dat vergroot de kans op wespenoverlast in de zomer.Wespen spelen wel een belangrijke rol in de natuur. Maar ze kunnen ook gemeen steken.