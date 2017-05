Onverbeterlijke overvaller hoort vijf jaar cel eisen

Een 24-jarige man uit Stadskanaal hangt een celstraf van vijf jaar boven het hoofd. De officier van justitie eiste de straf voor een woningoverval, inbraak, verboden wapenbezit en diefstal.

De man heeft bekend.De 24-jarige man wilde op 10 september drugs van zijn dealer in Stadskanaal. Hij drong de woning binnen met een muts en een 3D-bril op het hoofd. De bewoner overliep de indringer en er volgde een worsteling.Volgens het slachtoffer werd hij twee keer beschoten. De verdachte ontkent dit. Wel heeft hij naar eigen zeggen een klap uitgedeeld, waardoor de bewoner een hoofdwond opliep. Lege hulzen en de muts en bril bleven achter. In de muts en op de bril zat dna-materiaal van de overvaller.De Knoalster bekent ook dat hij in december in Hoogezand uit een woning autosleutels stal en de auto meenam. Hij werd later in de gestolen wagen aangehouden. Naast hem lag een tasje met een gaspistool en pepperspray.Daarnaast achtte de officier ook bewezen dat de man een woninginbraak pleegde in juli 2015 in Groningen. Toen werden dure whisky's, sieraden en parfum meegenomen.De man werd in januari 2012 nog veroordeeld tot veertig maanden cel voor een overval op de Jumbo in zijn woonplaats. Hij kampt met een drugsprobleem. Peter Plasman, de advocaat van de Knoalster twijfelt aan het verhaal van het slachtoffer, die in zijn woning zou zijn overvallen.Er kan hier geen sprake zijn van een woningoverval. Vijf jaar cel is bovendien veel te zwaar, vindt Plasman. Hij voelt meer voor een deels voorwaardelijke veroordeling en een behandelverplichting.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.