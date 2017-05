Kampioenswedstrijd Donar is uitverkocht

De vijfde finalewedstrijd tussen Donar en Zwolle van is voorlopig uitverkocht. Bij te weinig animo van Zwolle-fans komen er mogelijk nog honderd extra kaarten in de verkoop.

'De kaartverkoop voor deze wedstrijd ging als een speer', meldt Donar. Voorlopig uitverkocht betekent dat er 4250 van de 4350 kaarten voor het duel van komende donderdag zijn verkocht.Zit je Hemelvaartsdag niet in MartiniPlaza? Dan kun je de wedstrijd volgen via een livestream bij RTV Noord. In de app, op de website en op Facebook is Donar-Zwolle live te zien. De tip-off is om 16 uur.