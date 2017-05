Alleen pinnen bij Foodmarkt City in voormalig V&D-pand

Bij de nieuwe Foodmarkt City in het voormalige V&D-pand in Groningen kun je niet met contant geld betalen. Mensen kunnen er alleen pinnen, bevestigt een woordvoerder van Jumbo.

Foodmarkt City is een nieuw concept van de supermarktketen. Het is een combinatie van supermarkt en eetcafé, waar mensen wat kunnen drinken met een warme hap erbij. Groningen heeft de primeur: het is de eerste winkel met deze formule in Nederland.De ene helft van de winkel wordt gebruikt als supermarkt, de andere als open keuken waar verse broodjes, pasta's, salades en sushi's worden gemaakt, die ter plekke opgegeten kunnen worden. 'Eigenlijk is het een combinatie van Jumbo en La Place', zegt de woordvoerder.In de eethoek kunnen zo'n vijftig mensen zitten. Daarnaast is er een bezorgservice waarmee de warme pizza's en pasta's ook thuisgebracht kunnen worden.Jumbo heeft na het faillissement van V&D de La Place-formule overgenomen. Na een grondige verbouwing zit sinds twee weken op de vierde verdieping van het voormalige V&D-pand weer een La Place-restaurant.Voor zover bekend is Foodmarkt City de enige supermarkt/restaurant-combinatie in het noorden waar mensen alleen kunnen pinnen. Waarom dat is, wil de Jumbo-woordvoerder nog niet zeggen. Daarover wordt dinsdag meer duidelijk. Die middag opent de winkel om 16.00 uur haar deuren.