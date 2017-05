Vierhonderd kilo vis bevolkt het 'Johan Cruijff viscourt'

Sinds kort kun je in Leek vissen in een echt 'Johan Cruijff Viscourt'. Het is een idee van Henk Mensinga, directeur Hengelsport Federatie Groningen en Drenthe. Het doel: jong en oud enthousiast maken voor het vissen.

Johan Cruijff?

'Vroeger had je grote grasvelden waar je met je vriendjes kon voetballen, maar die zijn een beetje verdwenen. Daar heeft Johan Cruijff met zijn Cruijff Courts goed op ingespeeld', zegt Mensinga.

'Hij heeft ervoor gezorgd dat de jeugd een plek kreeg, waar ze veilig kan sporten. Dat missen wij voor de hengelsport. Gewoon een plek in de wijk waar je op een verantwoorde manier kunt vissen. Daarom willen wij door het hele land deze Johan Cruijff Viscourts organiseren.'

Vierhonderd kilo vis

In de vijver in Leek zwom al vis, maar Mensinga heeft van de gemeente toestemming gekregen om er wat vissen bij in te doen. In januari liet hij vierhonderd kilo vis vrij in de vijver, zodat vissers een grotere kans hebben om iets aan de haak te slaan.



'Het klinkt heel veel, vierhonderd kilo. Maar eigenlijk kom dat neer op ongeveer honderd vissen. Dat valt best mee', zegt Mensinga.



Geen veertig vissers op de steiger



Tiener Bram Guikema vindt het heerlijk om zijn hengeltje uit te hangen, maar van hem hoeven nu geen tientallen mensen naar het Johan Cruijff Viscourt in Leek af te reizen. Op de vraag of hij vindt dat mensen meer moeten gaan vissen, is het antwoord snel gegeven: 'Eigenlijk niet, want dan kan ik zelf meer vangen.'



Volgens Mensinga hoeft de tiener zich nergens druk om te maken: 'Het is niet de bedoeling om hier elke dag veertig man langs de waterkant te hebben', zegt Mensinga. 'De mogelijkheid om even één of twee uurtjes per dag hier te kunnen vissen, dat is de bedoeling.'

