Zo kan de Herestraat weer een mooie straat worden

Ooit was de Herestraat een van de meest monumentale straten van Groningen. Tegenwoordig is het een doorsnee winkelstraat. Hoe kan de Herestraat weer in zijn oude glorie hersteld worden?

Dat is de vraag die gemeente Groningen en stedenbouwkundig bureau Urhahn uit Amsterdam stellen . De laatste heeft een studie gemaakt voor het opknappen van de straat. Het idee? 'Meer diversiteit en meer levendigheid, ook buiten winkeltijden.'De plannen worden vanaf maandag gepresenteerd in de tentoonstelling Wonen in Stadshart . Officieel is het nog een studie, maar de plannen lijken doordacht en vergevorderd.Het meest opvallend is dat de Herestraat niet langer een winkelstraat pur sang is. Sterker nog: er ligt nadruk op bewoners. Kapitaalkrachtige gezinnen, starters en gezinnen met nestverlaters moeten dadelijk terecht kunnen in nieuwe type woningen. Zoals 'slanke torens' net achter de winkelpanden en nieuwe woningen met buitenruimtes, net achter de winkelpanden. De ingang van de woningen zal vaak aan de straat parallel aan de Herestraat zijn, aan de Gelkingestraat en Pelsterstraat.Urhahn hoopt zo op meer levendigheid in de straat. Die moet veranderen van een winkelstraat in een 'stedelijke huiskamer'. Dit zijn de ingrepen in de studie:Op dit moment is de Herestraat de enige winkelstraat in Groningen zonder terras. Dat kan wel eens veranderen. Er komt ruimte voor horeca, wonen en werken naast het winkelen. Als je winkelt, moet je al kunnen zien dat er aan de straat wordt gewoond, bijvoorbeeld door dakterrassen en balkons, maar ook door groenstroken tegen de panden aan, die wat meer doen denken aan een woonstraat. Wat opvalt is dat in de studie een pand aan de Herestraat wordt weggehaald om ruimte te maken voor een hof met een terras:Lelijke winkelpanden, die in het plan worden beschouwd als 'rotte kiezen', moeten het veld ruimen voor nieuwe winkelpanden en verblijfsplekken die het aanzien waard zijn. Met nieuwe verbindingen moet er worden gekeken hoe de middeleeuwse binnenstad, net achter de winkelgevels, weer zichtbaar wordt.De Pelsterstraat is nu vooral een straat waarin je vaststaat met de auto om te kunnen parkeren bij de binnenstad. Het is niet een straat waar je doorheen loopt om te winkelen, of die erg fijn is om aan te wonen. Dat moet veranderen door groen in de straat en door van de achterkanten van panden meer voorkanten te maken. De parkeergarage wordt bestemd voor bewoners in de buurt. Tussen de Pelsterstraat en Herestraat komt een woontoren te staan (zie tekening hieronder, waarop de Herestraat de bovenkant is) met eventueel werktuimte voor zzp'ers. Het 'daklandschap' moet daardoor ook fraaier worden.Oude hekken, deurbellen en postbussen worden vervangen. Entrees en ramen worden toegevoegd. En bestaande stegen en binnenhoven moeten worden opgeknapt met nieuwe bestrating en vergroening. Zo moeten de steegjes en doorkijkjes die er nu al zijn, bijdragen aan een 'veiliger leefmilieu'.Van de nood kan wel eens een deugd worden gemaakt: een deel van het al tijden lang leegstaande pand van De Bijenkorf, wordt in de plannen van Urhahn gesloopt en herbouwd. Zo moet ruimte ontstaan voor ingangen van woningen en voor slanke nieuwe panden, die mogelijk door bewoners of corporaties zelf ontworpen kunnen worden.Hoeveel ingrepen we de komende jaren terug gaan zien in de Herestraat en Pelsterstraat, is afwachten. Dat geldt ook voor andere plannen van de tentoonstelling Wonen in het Stadshart, zoals bijvoorbeeld een stedelijk bouwblok bij de Sint Jansstraat