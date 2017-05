Havens groeien; waddenvogels hebben het moeilijk

Het gaat steeds beter met de Groninger havens: ze groeien. Tegelijkertijd gaat het steeds slechter met broedvogels als de kluut, scholekster en de noordse stern.

Dat zijn een paar van de uitkomsten van de jaarlijkse Waddenzeemonitor 'Waddenzee in Beeld'. Het onderzoek is gedaan in opdracht van onder meer de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de waddeneilanden.Volgens coördinator Rick Hoeksema van het onderzoek kun je niet zomaar stellen dat de industrie de natuur 'opeet'. Er zijn meerdere redenen waarom het slecht gaat met de waddenvogels. Hoeksema: 'Ze hebben last van de toename van het aantal voorjaarsstormen. In het vlakke waddengebied spoelen nesten weg. De vogels zoeken dan open plekken op het land, maar daar eten roofdieren zoals ratten de eieren op.'Volgens Hoeksema heeft de toename van het aantal voorjaarsstormen te maken met de verandering van het klimaat. 'Daar moeten we dus met zijn allen iets aan doen. Verder werken wij aan beschermde broedplaatsen, zoals het broedeiland Griend op Rottumerplaat.'