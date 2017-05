Bij winst op Zwolle wordt Donar vrijdag gehuldigd

De basketballers van Donar zijn nog één zege verwijderd van de landstitel. Als Donar donderdag de titel pakt tegen Zwolle, dan volgt vrijdagavond de huldiging op de Grote Markt.

De wedstrijd Donar-Zwolle op Hemelvaartsdag is inmiddels tot de laatste stoel uitverkocht. Als Donar wint, wordt het 4-1 in de finaleserie en prolongeert Donar de titel.Perschef Hink Jan Apotheker durft namens Donar nog niet te ver vooruit te kijken, maar kan wel verklappen dat 'bij winst een feestje wordt gevierd'. Op vrijdagavond wel te verstaan. Het tijdstip wordt later bekend.Vorig jaar wist Donar ook op een donderdag de titel veilig te stellen, om precies te zijn op 26 mei 2016. Ook toen was Zwolle de tegenstander (86-69), die in de best-of-seven-serie met 4-1 werd verslagen.