Holland Casino praat verder met bonden

De zondag hervatte gesprekken tussen Holland Casino en de vakbonden gaan door. Dat laat een woordvoerder van Holland Casino maandag weten, zonder in te willen gaan op details.

De bonden voeren sinds half april actie bij het staatsgokbedrijf. Verschillende keren moest door stakingen één van de vestigingen van de casinoketen een tijd dicht. Twee weken geleden was de vestiging in Groningen aan de beurt.De gemoederen lopen al een tijdje hoog op door de aanstaande privatisering van Holland Casino. Veel werknemers zijn bang voor bezuinigingen en willen eerst meer zekerheden.De gesprekken over een nieuwe cao werden heropend na een uitnodiging van Holland Casino. Het bedrijf wil de bonden op 'een aantal belangrijke punten' tegemoet komen. Vakbondsbestuurders waren maandag niet bereikbaar voor commentaar.