'Onderzoek is pas onafhankelijk als het buiten het COA om wordt gedaan'

De Partij voor de Dieren in Provinciale Staten zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het onderzoek dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat doen in Ter Apel.

Het COA stelt een onafhankelijke commissie in om een oplossing te vinden voor de gezondheidsklachten van medewerkers in Ter Apel. Daar zijn meerdere COA-medewerkers ziek. Dat zou mogelijk komen door bodemverontreiniging op het COA-terrein.De commissie wordt gevraagd om alle factoren en acties die tot nu toe zijn ondernomen te beoordelen. Ook moet de commissie met een concreet advies komen waarmee de gezondheidsklachten kunnen worden onderzocht en opgelost.De Partij voor de Dieren vindt dat onvoldoende. 'Het onderzoek moet hoe dan ook plaatsvinden onder toezicht van de provincie', zegt Statenlid Ankie Voerman (PvdD). 'Het moet buiten het COA om, dan is het pas echt onafhankelijk.'De provincie moet volgens Voerman ook de regie nemen in het grondwateronderzoek. Alle gegevens kunnen volgens haar dan écht onafhankelijk bij de Rijksuniversiteit Groningen worden neergelegd.Een toxicoloog van de RUG heeft Voerman al toegezegd dat een analyse van giftige stoffen mogelijk is. 'Een internist moet dan samen met de toxicoloog alle resultaten en medische gegevens naast elkaar leggen.'