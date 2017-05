Mamamini spaart vijftigduizend euro voor 25 goede doelen

(Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Mamamini in Groningen is vooral bekend als winkel met tweedehands spullen. Maar Mamamini zet sinds 1989 ook oude spullen om in geld voor goede doelen. Maandagmiddag vond in Groningen de jaarlijkse Mamamini Fondsenuitreiking plaats. In totaal vijftigduizend euro werd uitgereikt aan 25 goede doelen.

Cheques

Dagvoorzitter Henk de Haan, oud-speler van FC Groningen en BV Veendam, deelde de cheques uit aan onder meer de Voedselbank Stad Groningen, Stichting Jarige Job regio Noord, VV Oosterparkers en Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.



Selectie

Begin dit jaar viel het aantal aanvragen voor het Mamamini Fonds nog tegen: achttien organisaties hadden zich gemeld. Na massale media-aandacht dienden uiteindelijk 129 organisaties een verzoek in. Een commissie die bestaat uit vrijwilligers van Mamamini heeft de 25 winnaars gekozen en beslist welk bedrag zij mochten ontvangen.



Teller

Omdat bij veel klanten niet bekend is dat Mamamini oude spullen omzet in geld, is de naam veranderd in Mamamini Goededoelenkringloop. Ook is een goededoelenteller in het leven geroepen. Op de website van Mamamini is voortaan te zien hoeveel geld al opzij is gelegd voor goede doelen. Dit jaar is tot nu toe 17.156 euro gespaard.



Lees ook:

- Mamamini Fonds heeft geld over en zoekt goede doelen

- Mamamini schenkt 25.000 euro aan goede doelen Dagvoorzitter Henk de Haan, oud-speler van FC Groningen en BV Veendam, deelde de cheques uit aan onder meer de Voedselbank Stad Groningen, Stichting Jarige Job regio Noord, VV Oosterparkers en Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.Begin dit jaar viel het aantal aanvragen voor het Mamamini Fonds nog tegen: achttien organisaties hadden zich gemeld. Na massale media-aandacht dienden uiteindelijk 129 organisaties een verzoek in. Een commissie die bestaat uit vrijwilligers van Mamamini heeft de 25 winnaars gekozen en beslist welk bedrag zij mochten ontvangen.Omdat bij veel klanten niet bekend is dat Mamamini oude spullen omzet in geld, is de naam veranderd in Mamamini Goededoelenkringloop. Ook is een goededoelenteller in het leven geroepen. Op de website van Mamamini is voortaan te zien hoeveel geld al opzij is gelegd voor goede doelen. Dit jaar is tot nu toe 17.156 euro gespaard.

Door: RTV Noord Correctie melden