Diefstal e-handbike wekt woede Nederlanders

'Slecht nieuws. Gisteren is mijn e-bike gestolen', plaatste de Groningse Karien van Wieren zondagochtend op haar Facebook-pagina. Het bericht is inmiddels ruim 15.000 keer gedeeld.

'Wat een idioten om zo een fiets te stelen', 'niet normaal, blijf van andermans spullen af', 'dit tuig van de richel verdient het niet om hier op deze aarde te wonen' en 'ik maak er zelf ook gebruik van, dus ik weet wat je mist'. Dit zijn slechts een paar van de ruim 1.200 reacties.Bovenstaande opmerkingen maken duidelijk dat de diefstal van Van Wierens e-handbike personen niet onberoerd laat. Integendeel, het bericht wordt door het hele land gedeeld. In Groningen, Friesland, Overijssel, Noord- en Zuid Holland, Brabant en zelfs in Duitsland geven mensen op Facebook blijk van medeleven.Ze reageren op de oproep van Van Wieren: 'Delen is lief'. De Groningse schreef zondagochtend op haar Facebook-pagina: 'Als jullie een e bike zien die ongeveer aan deze beschrijving voldoet, bericht mij hier dan meteen over. Er zijn namelijk niet heel veel handbikes in Groningen. Alvast heel erg bedankt!'Bekijk hieronder het Facebook-bericht met daarin een beschrijving van de fiets.