Diefstal e-handbike wekt woede Nederlanders (update)

'Slecht nieuws. Gisteren is mijn e-bike gestolen', plaatste de Groningse Karien van Wieren zondagochtend op haar Facebook-pagina. Het bericht is inmiddels ruim 15.000 keer gedeeld.

'Wat een idioten om zo een fiets te stelen', 'niet normaal, blijf van andermans spullen af', 'dit tuig van de richel verdient het niet om hier op deze aarde te wonen' en 'ik maak er zelf ook gebruik van, dus ik weet wat je mist'. Dit zijn slechts een paar van de ruim 1.200 reacties.Bovenstaande opmerkingen maken duidelijk dat de diefstal van Van Wierens e-handbike personen niet onberoerd laat. Integendeel, het bericht wordt door het hele land gedeeld. In Groningen, Friesland, Overijssel, Noord- en Zuid Holland, Brabant en zelfs in Duitsland geven mensen op Facebook blijk van medeleven.Ze reageren op de oproep van Van Wieren: 'Delen is lief'. De Groningse schreef zondagochtend op haar Facebook-pagina: 'Als jullie een e-bike zien die ongeveer aan deze beschrijving voldoet, bericht mij hier dan meteen over. Er zijn namelijk niet heel veel handbikes in Groningen. Alvast heel erg bedankt!'De handbike zat vast aan een lantaarnpaal, aan de Verzetstrijderslaan in Stad. De dieven hebben de ketting doorgeknipt. Bekijk hieronder het Facebook-bericht met daarin een beschrijving van de fiets.Van Wieren zit in een rolstoel en gebruikte de handbike, die speciaal op maat is gemaakt voor haar, overal voor. 'Ik ga ermee naar school, naar mijn sport. Het geeft mij echt mijn vrijheid, en dat pakken ze je nu af.'Haar op maat gemaakte elektrische handbike komt met een prijskaartje. 'Ze kosten nieuw al snel tussen de 4000 en 6000 euro. Maar de dieven krijgen dat er echt niet voor. Mogelijk dat het ze om de accu ging die erin zit', denkt Van Wieren.Het duurt waarschijnlijk wel even voordat de psychologie-student een nieuwe e-handbike heeft. 'Ik heb nu een tweedehands besteld, zonder elektrische ondersteuning.'Ze hoopt nog een nieuwe handbike te hebben voor 17 juni. 'Dan is de handbike-battle waar ik aan mee zou doen. Maar dat wordt heel krap. Waarschijnlijk duurt het maanden voor ik een nieuwe krijg.'