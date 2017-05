Klompe waagt sprong in het diepe en vertrekt bij SC Heerenveen

Tieme Klompe vertrekt bij SC Heerenveen. De assistent-trainer had een nieuwe aanbieding op zak van de club. De oud-speler van FC Groningen heeft de ambitie om hoofdtrainer te worden.

'Ik kijk wel wat er op me afkomt. Het is een sprong in het diepe, maar dat geeft me ook veel energie', zegt Klompe in een reactie.Klompe was in totaal zestien jaar in dienst van de Friese club, acht jaar als speler en acht jaar als assistent-trainer.