KNVB onderzoekt 'bedreigende uitspraken' aan adres arbiter

Voetbalbond KNVB onderzoekt het tumult na het nacompetitieduel tussen GRC Groningen en VELO uit Wateringen. Bij vertrek voelde scheidsrechter Wouter Horst zich bedreigd door een spelers van VELO.

Tijdens de wedstrijd gaf de Delfzijlster arbiter VELO-aanvoerder Daan van Rossum een gele kaart vanwege tijdrekken. Hij wilde ingooien, maar liet de inworp uiteindelijk toch over aan een teamgenoot. Door de gele kaart is de speler geschorst voor de komende wedstrijd.'Na de wedstrijd leidde dit tot een discussie tussen mensen van VELO en de scheidsrechter onderweg naar de parkeerplaats', vertelt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen.'Hij interpreteerde dit als bedreigende uitspraken. Dus heeft hij de politie gebeld', zegt Hoogeveen. 'We hebben gesproken met alle partijen en daarmee was voor ons de kous af. Er is geen strafbaar feit geconstateerd. We hebben de scheidsrechter doorverwezen naar de KNVB.'De voetbalbond geeft aan dat Horst zich zondagavond heeft gemeld met zijn versie van het verhaal. 'Hij gaf aan dat het na afloop van de wedstrijd een beetje vervelend werd', zegt woordvoerder Bram Groot.'We gaan verklaringen opnemen bij beide teams. Daarna kan het een zaak worden voor de tuchtcommissie. We proberen dit zo snel mogelijk af te ronden, maar het moet ook zorgvuldig.'VELO schrijft in het wedstrijdverslag op haar website dat de scheidsrechter in hun ogen 'zeker geen beste wedstrijd floot'. Over het incident meldt de club uit Wateringen niets.Naar verwachting neemt het onderzoek van de KNVB één tot twee weken in beslag. Scheidsrechter Horst was niet bereikbaar voor commentaar. Hetzelfde geldt voor het bestuur van VELO.