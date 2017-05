Gemeente sluit woning na hennepvondst

(Foto: politie.nl)

De bewoners van een woning aan het Boven Westerdiep in Veendam mogen zes maanden lang hun huis niet in. De gemeente heeft de woning gesloten na de vondst van een hennepkwekerij.

De politie trof de wietplanten enkele weken geleden aan. De kwekerij is ontmanteld en de gemeente heeft de woning voor een periode van zes maanden op slot gezet.



Brandgevaar

Gemeenten mogen dit doen, wanneer de politie hennepkwekerijen aantreft in woonhuizen. Het is bedoeld om hennepkwekers te ontmoedigen.



Een wietplantage brengt grote risico's met zich mee. Zo is de kans op het uitbreken van brand erg groot bij hennepkwekerijen. Daarnaast is er volgens burgemeester Sipke Swierstra van Veendam vaak een relatie met zware criminaliteit.



Ontmoedigen

Swierstra: 'Door het sluiten van een woning voor bepaalde tijd neemt de kans voor het opzetten van een nieuwe kwekerij af. Ik hoop hiermee ook het opzetten en het houden van een hennepkwekerij te ontmoedigen. Het is niet fijn als je een aantal maanden niet in je eigen woning mag.'

Door: RTV Noord Correctie melden