Stad vertrouwt op doorgaan experiment met bijstand

De gemeente Groningen verwacht 'gewoon' op 1 juli met het experiment rond bijstandsregels te kunnen beginnen.

Dat zegt een woordvoerder van wethouder Mattias Gijsbertsen in reactie op het uitstel in de gemeente Utrecht.Groningen, Utrecht, Wageningen en Tilburg willen de bijstandregels versoepelen. Een paar honderd bijstandsgerechtigden doen daar in groepen mee aan een pilot.Een groep mag meer geld bijverdienen dan wettelijk is vastgelegd. Een andere groep stelt de deelnemers vrij van de arbeidsplicht. Dat betekent dat solliciteren niet verplicht is, maar ook dat de deelnemer een aangeboden baan kan afwijzen. Verder zal er ook een groep worden samengesteld die intensieve begeleiding krijgt. De vierde Groningse groep mag kiezen uit de verschillende mogelijkheden.Voor deze pilot is toestemming nodig van staatssecretaris Jetta Klijnsma. Die kwam vorige week met een brief aan de gemeenten met allerlei aanvullende vragen. De gemeente Utrecht wilde op 1 mei al beginnen, maar kwam door de vragen in tijdnood.In Groningen speelt dat niet, aldus de woordvoerder van Gijsbertsen. 'Een aantal vragen heeft ons verrast, omdat we daar in het voortraject ook al over gesproken hadden. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we op 1 juli kunnen beginnen.'De gemeenten denken dat mensen sneller uit de bijstand komen als ze minder te maken hebben met regels en controle.