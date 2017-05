KPN beperkt aanbod regionale zenders; 'ontzettend jammer'

(Foto: RTV Noord)

KPN-klanten in de rest van Nederland kunnen vanaf juli geen RTV Noord meer kijken. Provider KPN, met ook Telfort en XS4all, geeft regionale zenders alleen nog aan de provincie zelf én de omliggende provincies door.

Daardoor kunnen bijvoorbeeld Groningers die in Brabant wonen geen RTV Noord kijken via de kabel. Alleen Drenten en Friezen kunnen ons nog via de tv zien.



Waarom?

Volgens KPN zijn de regionale omroepen tegenwoordig op zoveel manieren te bekijken, dat het aantal kijkers via televisie sterk is gedaald. Daarom biedt de provider de regionale omroepen niet meer overal aan.



Hoofdredacteur Mischa van den Berg van RTV Noord vindt het geen goed argument. 'Het klopt dat er een breder aanbod is, met name online. En dat er daardoor minder tv-kijkers zijn. Maar dat zie je overal. Niet alleen bij regionale omroepen.'



Ziggo draaide beslissing terug

Bovendien, zegt Van den Berg, heeft Ziggo een soortgelijke beslissing een tijdje geleden teruggedraaid. 'Zij kregen zoveel klachten, dat ze ervan zijn teruggekomen.'



Daar komt bij dat RTV Noord landelijk erg goed scoort. 'Wij zijn relatief de bestbekeken regionale omroep. Gekeken naar absolute kijkers komen we achter Omroep Gelderland aan. We hebben heel veel kijkers buiten de provincie, voor hen is deze beslissing ook erg jammer.'

Door: RTV Noord Correctie melden