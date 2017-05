Verbazing over verlenging klus NCG Alders bij Schiphol

'Nationaal Coördinator Groningen is een super veeleisende functie. Het lijkt mij dat je daar echt geen andere klus bij kunt hebben.'

Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) is er over verbaasd dat Hans Alders in elk geval nog tot volgend jaar voorzitter van de omgevingsraad van Schiphol blijft. Staatssecretaris Sharon Dijksma van infrastructuur en Milieu heeft bekend gemaakt dat deze functie aan de zogenoemde Schiphol-tafel met een jaar is verlengd.Van Tongeren vraagt zich af of dat wel te combineren is met het drukke werk van Alders als Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Ze stelt er Kamervragen over aan demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken.'De problemen in Groningen worden eerder groter dan kleiner. Zo moet er op 1 juli een nieuw schadeprotocol komen. Dat lijkt mij toch alle hens aan dek,' licht het GroenLinks-Kamerlid toe.Alders heeft als Nationaal Coördinator Groningen een vierdaagse werkweek. 'Ik wil weten van Kamp hoe dat zit. Is NCG een partime-functie? Of zou de minister moeten overwegen om daar een fulltime-functie van te maken?'