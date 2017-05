Noord Vandaag: 'Belachelijke eis van juwelier Oosterhof'

Het duurt niet lang meer voordat de faillliete juwelier Henk Oosterhof, die in Spanje is ondergedoken, justitie op zijn dak krijgt. Zo verwacht curator Jan Hein Mastenbroek. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Vorig jaar ging Oosterhof failliet en liet een schuld van rond de 1 miljoen euro en een stoet aan benadeelden achter. Vanaf zijn vluchtadres laat hij via zijn advocaat weten onder een aantal voorwaarden terug naar Nederland te willen keren, maar daar weigert curator Jan Hein Mastenbroek aan mee te werken. Waarom eigenlijk?Verslaggevers Peter Steinfort en Steven Radersma waren vorige week in het Spaanse stadje Altea, in de buurt van Benidorm, omdat Oosterhof zich daar zou schuilhouden. Zij maakten een reportage omtrent hun zoektocht naar hem, spraken kennissen en bezochten zijn voormalige woning. Maar Oosterhof blijkt lastig te vangen.In het nieuwe Topsport Zorgcentrum worden de jeugd en het eerste elftal van FC Groningen samengevoegd. Arjen Robben was voor de openingshandeling naar Corpus den Hoorn gereisd. De voetballer benadrukte het belang van de faciliteiten en zinspeelde op een terugkeer bij de club. Zijn glimlach verraadde veel.- De diefstal van de e-hankbike van Karien van Wieren wekt de woede van heel Nederland.- Waarom verdeelde kringloop Mamanini in Stad onder 25 doelen 50-duizend euro? Ronald Niemeijer deed verslag.- Voor het behoud van de viscultuur zijn er naast de voetbalveldjes nu ook echte Johan Cruijff Viscourts.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist