OM: Celstraffen voor afpersing tijdens stapavond in Delfzijl

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

'Fors uitgaansgeweld' komt een 24-jarige man uit Delfzijl waarschijnlijk op dertig maanden cel te staan (tien maanden voorwaardelijk). Een 21-jarige man uit Sappemeer zou voor zijn aandeel bij hetzelfde incident anderhalf jaar de cel in moeten (zes maanden voorwaardelijk).

De mannen worden ervan beschuldigd dat zij op de avond van 15 mei 2016 tijdens het uitgaan in Delfzijl een 22-jarige man hebben afgeperst. Bovendien zou het slachtoffer, afkomstig uit Delfzijl, tijdelijk zijn gegijzeld en mishandeld.



Woordenwisseling

De groep kreeg een woordenwisseling over het geld dat gezamenlijk voor drankjes in een pot werd gedaan. De 24-jarige man uit Delfzijl gaf aan dat hij teveel had betaald en wilde het geld terug. Het 22-jarige slachtoffer wilde dit geld niet afgeven en werd vastgegrepen, waarop zijn t-shirt stukging.



Vervolgens werd het slachtoffer buiten de kroeg opgewacht en dwongen de twee mannen hem om met hen mee te lopen. Daarbij zou hij zijn geslagen en werd het geld alsnog uit zijn portemonnee gehaald. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend.



Ontkenning

Fors uitgaansgeweld, aldus de Officier van Justitie. Maar de twee verdachten ontkennen en hun advocaten eisen vrijspraak. Over twee weken volgt de uitspraak en zal bekend worden of de eis wordt gehandhaafd.

Door: RTV Noord