Mollema: 'Ik mag geen slechte dag meer hebben'

De laatste week van de Ronde van Italië is moordend. Het peloton begint vanaf dinsdag aan een reeks van vijf bergetappes. De ene rit wat zwaarder dan de ander.

Bauke Mollema heeft goede hoop dat hij met de besten mee kan en daardoor stijgt in het klassement.De kopman van Trek Segafredo staat na de eerste twee weken op de zesde plaats. Zijn achterstand op roze truidrager Tom Dumoulin is 4.32 minuten.Op de rustdag stond Mollema uitgebreid stil bij de etappe van afgelopen zaterdag. Hij verloor tijdens de enige beklimming van de dag veel tijd. 'Het was misschien wel een te gemakkelijke rit voor mij. Een harde koers ligt mij beter. Het ontbrak mij aan explosiviteit. In de toekomst moeten we eens kijken wat we daaraan kunnen doen.' vertelt de Groninger.In de etappe van dinsdag wordt de gevreesde Stelvio beklommen. Met ruim 2700 meter het dak van de koers. 'Als klimmer spreekt mij dat wel aan. Ik heb naar deze week uitgekeken. Voor dit soort bergen ga je op hoogtestage.' klinkt het hoopvol.Die heeft vooral te maken met de vorm na de rustdag. Daar heeft Mollema in het verleden wel eens problemen mee gehad. 'Ik ben vandaag nog een klim opgereden zodat het lichaam niet in de slaapstand belandt. De slechte dag van zaterdag kan ik me niet meer permiteren. Ik blijf tot Millaan voor een goed klassement strijden.'