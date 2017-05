GHHC is blij met terugkeer van 'topspeler'

Andrew Eversden keert terug bij hockeyclub GHHC. De 31-jarige Groninger met Brits paspoort moet de Harenaren helpen in de jacht naar een plekje in de nieuwe promotieklasse.

Eversden speelde van zijn 11e tot zijn 21e bij GHHC en maakte op 15 jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal.Het eerste herenteam van zijn nieuwe werkgever gaat op jacht naar een plekje in de Promotieklasse en ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor Eversden. Die Promotieklasse zetelt vanaf het seizoen 2018/2019 tussen de Overgangsklasse en de Hoofdklasse, om voor een betere aansluiting te zorgen.'Het feit dat topspelers voor Groningen kiezen, toont aan dat de professionalisering van GHHC zijn vruchten afwerpt', verklaart het bestuur van de hockeyclub die komend seizoen uitkomt in de Overgangsklasse B. 'Dat is goed voor Groningen, maar zeker ook voor het hockey in heel Noord-Nederland.'Voor Eversden is met deze overstap de cirkel rond. 'Toen ik bij Groningen kwam op mijn 11e was Angela Veeger mijn coach en ik kijk er enorm naar uit om nu - 20 jaar later - Angela weer als coach te hebben en met een paar jongens samen te spelen die ik uit de jeugd nog ken', verklaarde de Groningse Brit.Op 21-jarige leeftijd vertrok Eversden naar het Westen om daar negen seizoenen op het hoogste niveau, de hoofdklasse, te spelen. Hij was actief voor Laren, Den Bosch, het Engelse Bath Buccaneers en de Amstelveense clubs Hurley en HIC. Met de komst van Eversden sluit GHHC na Willemijn Bos voor komend seizoen opnieuw een oud-lid in de armen. GHHC besluit seizoen met gelijkspel tegen HDM (Dames) GHHC stelt lijfsbehoud veilig (Dames)