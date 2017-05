Ouderenraad Hoogezand-Sappemeer wil meer voorzieningen voor ouderen

(Foto: FPS / Jos Schuurman)

Er moeten veel meer voorzieningen komen om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Dat vindt de ouderenraad van Hoogezand-Sappemeer.

Dit onderstrepen ze met een lijst van 18 wensen. De lijst is bedoeld voor de politieke partijen die in november meedoen aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen.



'Niet lijdzaam afwachten'

De lijst heeft als uitgangspunt dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Volgens voorzitter van de raad Bert Kolk zijn er wel voorzieningen in Hoogezand-Sappemeer, maar moeten deze uitgebreid worden. Kolk: 'We moeten als ouderen niet lijdzaam afwachten, maar er actief wat aan doen.'



Te groot huis

Een belangrijk punt op de lijst noemt Kolk de woonvoorzieningen voor ouderen. Zo zouden ouderen volgens hem vaak in een te groot huis wonen en is het lastig om hier zelfstandig te blijven wonen: 'Men moet tegenwoordig langer wachten om naar een verpleeghuis te gaan. Daarom zijn er tussenoplossingen nodig.'



Gecombineerd wonen

Zo noemt hij als oplossing dat er geïnvesteerd moet worden in levensloopbestendige bouw. Ook moet er gekeken worden naar gemeenschappelijke woonvormen. Hier zouden ouderen, gehandicapten en jongeren samen kunnen wonen. Kolk: 'Zo kan je een beroep doen op elkaar en elkaar helpen.'



De lijst is ook gericht op het tegengaan van het vereenzamen van ouderen. Er moet volgens de raad geïnvesteerd worden in het vervoer van ouderen om dit te voorkomen.

Door: Beppie van der Sluis Correctie melden