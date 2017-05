Nieuw project om werkloze inwoners Musselkanaal aan werk te helpen

De gemeente Stadskanaal begint een project om meer inwoners uit Musselkanaal aan werk te helpen.

De gemeente wil inwoners van Musselkanaal betrekken bij de omgeving waar zij wonen en leven. 'Er komt een beter en groter aanbod in programma's die hen aan werk helpen. De deelnemers krijgen ook een breder sociaal netwerk in de buurt,' zo laat de gemeente Stadskanaal weten in een persbericht.Het project heet 'Work Out' en heeft als doel om Musselkanaal te versterken. De gemeente doet dit door 'bewoners te steunen bij het organiseren van activiteiten en het beheren van voorzieningen en openbare ruimten.'De werkzaamheden gaan verder dan het beheer en onderhoud van openbare ruimten. 'Daarom zoeken wij werkgevers die misschien vacatures of werkervaringsplaatsen hebben. Verder worden middenstanders, verenigingen en dorpsbelangen betrokken bij het project.'De looptijd van het project is twee jaar.