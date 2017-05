Robben over terugkeer naar Groningen: 'Dat zou zomaar kunnen'

Arjen Robben gaf vandaag het startsein voor de bouw van het Topsport Zorgcentrum op Corpus den Hoorn. Daarbij zinspeelde hij op een terugkeer naar Groningen.

'Dit is mijn club en ik vind het een geweldig initiatief', bekende Robben. 'Het is belangrijk voor de toekomst van FC Groningen.'In het Topsport Zorgcentrum komt een multifunctionele trainingshal, een sprintbaan van veertig meter en er is ruimte voor krachttraining. Robben mocht ter ere van het startsein een stukje rijden op een shovel-werktuig en trok een doek naar beneden om het nog te bouwen zorgcentrum te onthullen.Naast andere werkgevers, waaronder het Martini-ziekenhuis, zal FC Groningen gebruik gaan maken van het pand. En de naam doet het al vermoeden: het Topsport Zorgcentrum zal de FC voornamelijk ondersteuning bieden op mentaal vlak, diëtetiek, wetenschap, enzovoorts. Dat geldt voor zowel de jeugd als het eerste elftal.'De jeugd heeft de juiste begeleiding nodig', vervolgde de voetballer. 'Ik wil niet alles met vroeger vergelijken, maar in mijn tijd hadden we niet zo'n mooi centrum. Daarom moeten ze er blij mee zijn. Ik zeg altijd: ben er dankbaar voor en maak er dankbaar gebruik van. Haal er alles uit en investeer in jezelf.'Waarom Robben helemaal vanuit Duitsland overkwam om het sartsein te geven voor het Topsport Zorgcentrum? 'Ik heb de openingshandeling voor de opening van het Euroborg stadion mogen verrichten en heb hier jarenlang een fantastische tijd gehad op Corpus. Dit is een nieuwe stap voor de club en voor de jeugdafdeling.''Dat zou zomaar kunnen', reageerde Robben op de vraag of mensen hem nog gaan terugzien bij de FC. 'Zoals de meesten weten zijn wij bezig met een terugkomst naar Groningen en met de bouw van een huis. We zullen wel zien, maar dan heb je het ook over wonen. Ik weet ook niet wanneer dat is, het kan nog wel een tijdje duren.'