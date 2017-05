D66 Groningen verwelkomt duizendste lid

D66 Groningen heeft de mijlpaal van duizend leden in de provincie Groningen bereikt.

Dat gebeurde tijdens een nieuwe-leden dag in het Student Hotel in Groningen. Tweede Kamerlid Antje Diertens onthaalde Gerda Holkema als duizendste lid in onze provincie.Diertens: 'Het is prachtig om te zien hoe juist ook in het noorden het politiek bewustzijn en de participatie groeit.'