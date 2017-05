Oppositie Stadskanaal: 'Aanbestedingsprocedure Menistenplein niet juist verlopen'

De herinrichting van het Menistenplein in Stadskanaal zorgt voor vraagtekens bij de oppositiepartijen SP, VVD, D66 en Fractie Mellies.

Volgens de vier partijen heeft aannemer Hoornstra de gemeente een korting van 28.000 euro gegeven op de uitvoering van het Menistenplein. 'En daardoor werd de aannemer financieel belanghebbende', zegt fractievoorzitter Egbert Nijenbanning (VVD). 'Dat is niet de manier zoals we het als Raad hebben afgesproken.'De VVD, D66, Fractie Mellies en de SP zetten dan ook hun vraagtekens bij de procedure die gevolgd is. 'Normaal moet een dergelijke klus via een meervoudige aanbestedingsprocedure lopen', vervolgt Nijenbanning. 'Dat is niet gebeurd en wij willen weten waarom.'Volgens burgemeester Baukje Galama is er geen sprake van het aankopen van werk door de aannemer. 'Hij heeft geen omzet gekocht', repliceert ze. 'De ondernemer heeft ingeschat dat hij mee ontwikkelde met de ontwikkeling van het centrum. Hij heeft een investeringskans gezien en gedaan. Meestal zeggen we dan tegen een ondernemer: 'Chapeau!'Maar dat is voor de oppositiepartijen niet genoeg. 'U doet veronderstellen dat wij tegen het centrumplan en de ontwikkeling van het Menistenplein zouden zijn', zegt D66'er Klaas Pals. 'Dat zijn wij niet. Wij zetten vraagtekens bij de gevolgde procedure. Een ondernemer die zich inkoopt, dat moet u niet willen.'Volgens Galama is er voor Hoornstra gekozen in verband met tijdsdruk. 'We willen een centrum opleveren voor de zomer. Bovendien heeft de ondernemer geïnvesteerd in het plan. Hij heeft een voorfinanciering gedaan. We hebben gekozen voor snelheid om het Menistenplein zo snel mogelijk af te ronden. Nu vraag ik me af: 'wat is daar mis mee'?'Met dat antwoord neemt de oppositie geen genoegen. VVD'er Nijenbanning wil een onafhankelijk onderzoek naar de aanbestedingsprocedure in Stadskanaal. Hij wordt daarin gesteund door de SP, D66 en Fractie Mellies. De coalitiepartijen zien zo'n onderzoek niet zitten. Nieuwe supermarkt aan het Menistenplein (2010)