Eigenaren willen weer baas zijn over eigen monument

Eigenaren van monumenten in het aardbevingsgebied moeten de regie weer in eigen handen nemen. Dat is de boodschap tijdens de eerste ledenvergadering van de nieuwe Vereniging Groninger Monument Eigenaren in het aardbevingsgebied.

Ze zijn nu teveel overgeleverd aan de grillen van de NAM en het Centrum Veilig Wonen, die zelf weinig kennis hebben van monumenten en beeldbepalende panden.'Dus moeten we dat met elkaar elders zoeken. De kennis en kunde is zeker in onze provincie voorhanden. Het wordt de hoogste tijd dat die echte deskundigen worden ingezet voor het herstel van onze monumenten. Dat gaan wij als vereniging stimuleren.' licht mede-initiatiefnemer Derk Kremer toe.Tijdens de bijeenkomst blijkt dat veel eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden zich onmachtig voelen. Met name omdat ze vaak alleen de strijd moeten voeren.Ook raakt hun geduld op door de moeizame onderhandelingen en het gebrek aan kennis bij de tegenpartij.'Elk monument is anders en dat maakt het moeilijk. Juist daarom is het erg belangrijk dat we elkaar helpen en samenwerken. En ook kennis uitwisselen. Dat brengt ons als eigenaren echt verder,' vindt Ton Keuning van de vereniging.De organisatie deed eerder al een oproep aan Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders om bij het herstel specialisten in te roepen. Wat Kremer betreft is er haast geboden. 'De situatie wordt steeds nijpender.'Op de eerste bijeenkomst waren zo'n zestig eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden in het aardbevingsgebied. De vereniging heeft inmiddels 130 leden en hoopt dat snel uit te breiden.In het gebied staan zo'n 1500 rijksmonumenten van particulieren. Daarnaast gaat het om nog eens duizenden beeldbepalende panden. Ook daarvan hebben veel aardbevingsschade.