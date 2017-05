COA en Oldambt sluiten deal over noodopvang Beerta

De gemeente Oldambt en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben een deal gesloten over de noodopvang bij Beerta. Die opvang had eigenlijk al weg moeten zijn.

De afspraak is dat de leegstaande opvang net buiten Beerta nog een half jaar blijft staan waar hij staat. De gemeente Oldambt wordt daar financieel voor gecompenseerd. Naar verluidt gaat het om enkele tonnen.Het COA weigerde tot op heden de noodopvang te ontmantelen vanwege de hoge kosten die daarmee gepaard gaan. Het zou drie miljoen euro kosten om de opvang te verplaatsen. Het COA schond daardoor wel de afspraken die het had gemaakt met de gemeente. Oldambt heeft het COA daarop een dwangsom opgelegd.Die dwangsom zou ingaan op 17 juni en het COA maximaal drie ton kunnen kosten.Anderhalve week geleden hebben bestuurslid Peter Siebers van het COA en burgemeester Pieter Smit om tafel gezeten over de kwestie. De klankbordgroep met daarin omwonenden is maandagavond bijgepraat over de gemaakte nieuwe afspraken.Burgemeester Pieter Smit houdt de kaken vooralsnog stijf op elkaar. Hij heeft aangegeven dat Oldambt dinsdagmiddag een persbericht stuurt met verdere informatie over de gemaakte afspraak met het COA.Het hele proces rondom de noodopvang ging met horten en stoten. De Beertsters werden in september 2015 overvallen met de komst van de opvang. Die ging uiteindelijk een half jaar later open dan gepland en kostte zes miljoen euro.Toch zat de noodopvang geen moment vol. In totaal was er plek voor duizend vluchtelingen, maar op het hoogtepunt was slechts de helft van de bedden bezet. Daar komt bij dat de opvang een half jaar na de opening al weer leeg stond. Tot slot kwam het COA de gemaakte afspraken over de ontmanteling dus niet na.