Herstel kademuur Musselkanaal in zicht: 'Wat kunnen we hiervan leren?'

De Raad van de gemeente Stadskanaal stemt in met het plan van wethouder Goziena Brongers om de kademuur in Musselkanaal te herstellen.

'Dit speelt al vier jaar', zegt fractievoorzitter Gert-Jan Boels (CDA). 'De oplossing is in zicht. Maar wat kunnen we hiervan leren? Het heeft veel te lang geduurd, we zetten er een dikke streep onder. Van Kadegate tot bootmagneet.'De situatie omtrent de kade nabij de IJzeren Klap in Musselkanaal is voor dorpsbewoners al langer een doorn in het oog. Er werd geklaagd over de verzakkende kademuur en verschillende kleuren stenen die gebruikt zijn bij het herstel. 'Dit was absoluut geen visitekaartje voor Musselkanaal', vult Egbert Hofstra (PvdA) aan. 'Goed dat dit nu eindelijk hersteld wordt.''Wat mij betreft leren we ervan dat we zorgvuldiger handelen in de toekomst', reflecteert wethouder Goziena Brongers op de situatie. 'Bijvoorbeeld op het gebruik van stenen die qua kleur niet zo goed bij elkaar passen.'Het herstel van de kademuur kost de gemeente Stadskanaal 107.000 euro. De SP is als enige partij tegen het voorstel. 'Wij vinden het teveel geld', geeft Raadslid Gerrie Kremer aan. 'Stadskanaal moet bezuinigen en we kunnen het geld maar één keer uitgeven.'Desondanks gaat het plan door. De kade bij de IJzeren Klap krijgt haar langverwachte facelift.