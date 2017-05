Onzekerheid over openluchtbaden Stadskanaal

De motie van de voltallige oppositie om de openluchtbaden in Stadskanaal definitief open te houden, heeft geen meerderheid.

De coalitie wil de baden wel openhouden, maar wil eerst de plannen van de openluchtbaden afwachten.Het college heeft de besturen van de drie zwembaden Bad Noord in Stadskanaal, De Horsten in Musselkanaal en 't Vlasmeer in Onstwedde gevraagd met een plan te komen. Met dat plan moet de toekomst van de drie baden veiliggesteld worden.De coalitiepartijen willen die plannen afwachten. 'Deze motie is overbodig', geeft Grietje Schippers (PvdA) aan. 'De wens is er om de baden open te houden.' Bert van Beek (ChristenUnie): 'Ik mis de financiële onderbouwing om de baden open te houden.'De baden zijn zodoende zelf aan zet. Die plannen moeten wethouder Francis Boen overtuigen.