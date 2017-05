Alfa-college krijgt subsidie van 2 miljoen euro voor innovatiecentrum

Het Alfa-college heeft een subsidie van bijna twee miljoen euro gekregen voor het innovatiecentrum Fieldlab PracTICe, waar aardbevingsbestendig bouwen getest kan worden.

Samen met verschillende regionale partners wordt de komende jaren zes miljoen euro besteed aan het vergroten van kennis en vaardigheden van studenten, docenten en medewerkers in de techniek over toekomstbestendig bouwen in Groningen.De subsidie is toegekend door minister Jet Bussemaker van Onderwijs.'De regio Groningen heeft een grote opgave om woningen en gebouwen te herstellen, versterken en waar nodig nieuw te bouwen. Daarnaast wil de provincie Groningen inzetten op duurzame energie. Ook vraagt de vergrijzing in de regio om woningen waar ouderen langer thuis kunnen blijven wonen,' zo laat het Alfa-college weten.'Het onlangs opgerichte innovatiecentrum Fieldlab PracTICE combineert deze opgave. Het aardbevingsbestendig, levensloopbestendig en energieneutraal maken van woningen.' zegt het Alfa-college. Verschillende organisaties waarmee samen wordt gewerkt investeren in kennis en vaardigheden van techniekstudenten en personeel.Marion Arends, regiodirecteur Groningen van het Alfa-college, is blij met de subsidie. 'Dit centrum is zo belangrijk voor de regio Groningen. Met het bedrag kunnen we beter aansluiten aan de groeiende behoefte aan technisch personeel.''We gaan ongeveer 1.700 MBO- studenten, 80 docenten en 1.200 medewerkers scholen in de meest innovatieve technieken en vaardigheden. Samen met de verschillende partners maken wij onze provincie mooier en leefbaarder,' zegt Arends.