'Dit is een tuin voor een lach en een traan'

Zittend op een houten klapstoeltje plukt hij één voor één de radijsjes uit zijn moestuinbak. 'Die neem ik lekker mee naar huis', zegt Jan Bos (80) uit Appingedam. Naast hem kijkt Dinie Puister toe: 'Je worteltjes staan er ook goed bij.' Ze zijn twee van de circa vijftig tuinders in Stadstuin de Eendracht in Appingedam die deze maand een jaar bestaat.

De tuin is een project van de gemeente Appingedam en de Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA), bedacht door wethouder Annalies Usmany.In 2006 sloot de voormalige kartonfabriek de Eendracht na meer dan honderd jaar haar deuren. Het terrein kwam braak te liggen en verloederde. Tot een gedeelte ter grote van twee voetbalvelden vorig jaar plaatsmaakte voor de stadstuin die is vernoemd naar de oude fabriek.'Ik krijg er nog rillingen van', zegt vrijwilliger Albert Heidema. Hij is het gezicht van het eerste uur en stond aan de wieg van de tuin. 'Het onkruid stond kniehoog. We zijn heel het jaar bezig geweest om het zo te krijgen zoals het er nu uitziet.'Het onkruid maakte plaats voor een siertuin. In het hart van de tuin staan moestuinbakken die Damsters tegen een kleine jaarlijkse vergoeding kunnen huren. 'We hebben nu zo'n vijftig huurders', zegt Heidema. Dat het zo'n succes zou worden had hij niet verwacht. Heidema ging uit van zo'n dertig huurders. 'En we groeien nog steeds. We moeten weer bakken bij bouwen.'Naast dat het oude industrieterrein is opgefleurd, komen ook heel veel Damsters er tot bloei. 'Ik kom hier elke dag', zegt Dinie Puister. 'Het is voor mij een uitlaatklep waar ik met mensen kan praten over leuke en minder leuke dingen.' Johan Zondag zit in de werkgroep en heeft er veel nieuwe kennissen bij gekregen. 'Hiervoor had ik bijna geen sociale contacten.'De 80-jarige Jan Bos heeft zeventig jaar tuinierservaring en kan niet meer zonder de Stadstuin. 'De grond deert mij niet eens. Het gaat om de sociale contacten. Anders zou ik alleen maar achter het raam van mijn verzoringshuis zitten.'Het project is volgens Heidema van groot belang voor de Damster samenleving. 'Mensen maken plezier met elkaar, maar ze delen ook hun zorgen over bijvoorbeeld de aardbevingsproblematiek', zegt hij. Hoe betrokken de tuinders zijn bleek toen onlangs één van hen overleed. 'Daar hebben we met z'n allen bij stilgestaan. Dit is een tuin voor een lach en een traan.'Hoelang de tuin kan bestaan is onduidelijk. De grond is in beheer van de gemeente en is eigenlijk bedoeld voor woningbouw. 'Maar dat duurt nog wel vijf tot tien jaar', zegt Heidema. 'Bovendien is de gemeente ook enthousiast over het project. Dus wie weet krijgen we wel een permanente locatie in Appingedam.' Tot grote blijdschap van Bos. 'Dit toentje moet blijven.'Om te vieren dat ze één jaar bestaan, houden de vrijwillgers en de tuinders vanavond een ondernemersavond om ze te bedanken en te laten zien wat ze hebben bereikt. Heidema: 'Samen met hen blikken we terug op een geweldig eerste tuinjaar.'